Clarksons ser en langsom forbedring i offshore-sektoren

Offshorebranchen er i bedring takket være stigende oliepriser, men det er stadig for tidligt for den trængte sektor at ånde lettet op.

Det fremgår af en rapport fra analysehuset Clarksons Research, der konkluderer, at en forsigtig optimisme breder sig i sektoren efter et dybt dyk i 2020 som følge af coronapandemien.