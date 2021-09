Skyhøje fragtrater puster til perfekt storm på fødevarefronten

Al fokus skulle have været på at erobre markeder, dirigere salgsvogne ud og lancere nye produkter efter pandemiens rasen. Men i stedet skal fødevarevirksomhederne bruge masser af ressourcer på de bølgende makrotendenser lige nu.

Før råvarepriserne begyndte at tordne i vejret, og det blev sværere at skaffe arbejdskraft, var fragtraterne begyndt at skyde i vejret - og logistikudfordringerne vokser, lyder meldingen fra fødevarebranchen.