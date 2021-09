Oliepriser stabiliseret på højere niveau efter orkan

Efter sidste uges store stigninger har råoliepriserne tirsdag stabiliseret sig på det højere niveau. Fokus er rettet mod de forstyrrelser, som orkanen Ida har skabt på produktionen i Den Mexicanske Golf for raffinaderier i området.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag middag 72,78 dollar mod 72,82 dollar mandag eftermiddag. De seneste syv dage er prisen imidlertid steget fra omkring 65,18 dollar.

Den amerikanske WTI-olie handles tirsdag middag samtidig i 68,64 dollar mod 68,77 dollar mandag klokken 17.

Konsekvenserne af orkanen Ida, som har efterladt ødelæggelser og oversvømmelser flere steder, er fortsat svære at spå om.

"Oliemarkedet er i en vente-og-se-position, mens både udbud- og efterspørgselseffekterne af orkanen Ida bliver undersøgt," siger Ravindra Rao, råvarechef hos Kotak Securities, til Reuters.

Orkanen har dog midlertidigt sat mindst 94 pct. af olie- og gasproduktionen i området på pause, og der meldes om "katastrofale" skader på elnettet i Lousiana.

Strømnedbrud kan vare uger

Ifølge forsyningsselskaber kan strømnedbruddet stå på i op til tre uger, hvilket også svækker mulighederne for hurtigt at få energifaciliteterne op i opdrejninger igen.

Med til at dæmpe oliepriserne er udsigten til, at OPEC og allierede, også kendt som OPEC+ - vil aftale at gå videre med planerne om at øge udbuddet af råolie med 400.000 tønder per dag.

"En pris på mellem 70 og 75 dollar for en tønde Brent-olie lader til at være gruppens (red. OPEC+) "sweetspot", og efterspørgslen ser ud til at forblive stabil på trods af den nuværende støj," udtaler Jeffrey Halley, seniormarkedsanalytiker hos Oanda til Reuters.

Ifølge Reuters ser den kinesiske efterspørgsel efter råolie også ud til at være i bedring efter næsten fem måneder med reduceret opkøb. Udviklingen er understøttet af, at den kinesiske regering har lettet på de corona-restriktioner, der blev indført for at få bugt med de seneste smitteudbrud.

Andetsteds på råvaremarkedet kan der noteres plusser til både guld og kobber. En troy ounce guld koster tirsdag formiddag 1816,14 dollar mod 1811,94 dollar mandag eftermiddag. På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag desuden 9483,0 dollar mod 9416,5 dollar mandag eftermiddag.

