En åben invitation fra DSV kan skabe verdens største logistikselskab

Der er en fascinerende kadence over DSVs vækstplaner og frem for alt, hvornår ledelsen med CEO Jens Bjørn Andersen og CFO Jens Lund i spidsen melder deres næste opkøbsmål ud.

Senest her til formiddag, hvor logistikselskabet med hovedkvarter i Hedehusene mellem København og Roskilde nærmest kun lige havde oplyst Københavns Fondsbørs, at det mammutstore opkøb af Global Integrated Logistics fra kuwaitiske Agility formelt er landet, førend konturerne af det næste seriøse mål begynder at tegne sig.