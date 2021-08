DB Schenker advarer containerrederier mod indtog i logistik

Maersk og CMA CGM har begge erklærede mål om at vokse betydeligt inden for logistik. Men hos tyske DB Schenker advarer søfragtchef Thorsten Meincke containerrederierne mod den strategi. "Hvis du er et rederi, bør du fokusere på at bruge dine skibe så godt som muligt," siger han i et interview med ShippingWatch.