DSV Panalpina forventer at kaotisk fragtmarked "sagtens kan vare ind i 2023"

Fragtmarkedet er så højspændt, at der skal meget lidt til, for at det forværres yderligere. Over for ShippingWatch vurderer DSV Panalpinas CFO Jens Lund, at et normalt marked måske først indtræffer i 2023. "Kommer der en ny Yantian, er det hele oppe i luften igen," siger han.