Søfragt ventes at booste omsætningen i DSVs halvårsregnskab

Omsætningen i DSV Panalpina ventes at gå tydeligt frem i det senste kvartal - og dermed også for det første halvår af 2021 - især båret frem af det hektiske containermarked, der bliver ved med at sætte rekordrater uge for uge.

I et estimat, som svenske Handelsbanken har udarbejdet for godt en uge siden, venter banken, at omsætningen i de seneste tre måneder er steget til 32,4 mia. kr. sammenlignet med 28,8 mia. kr. i samme periode sidste år.