DB Schenker forsvarer rederierne i rødglødende containermarked

En trend mod mere håndterbare tilstande i det ekstreme containermarked vil tidligst dukke op efter det kinesiske nytår i februar 2022, og containerrederierne ser ud til at gøre alt, hvad de kan for at ride stormen af og fragte gods for deres kunder.

Det er den kontante melding fra Thorsten Meincke, chief operating officer for DB Schenkers Air & Ocean-forretning, når han bliver spurgt, hvordan han oplever dagens containermarked, hvor kapacitetsmangel og omfattende forsinkelser har skubbet fragtraterne i vejret til uhørt høje niveauer.