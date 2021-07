NTG køber svensk logistikselskab

Det danske transportselskab NTG Nordic Transport Group overtager et svensk logistikselskab med 320 medarbejdere, oplyser NTG i en børsmeddelelse.

Med aftalen overtager NTG alle aktier i svenske LGT Group, som beskæftiger sig med transportlogistik og lagerløsninger målrettet møbelindustrien.

LGT opererer fra både Danmark, Sverige og Finland og råder over 135.000 kvadratmeter lagerfaciliteter, fremgår det af meddelelsen.

"Jeg er glad for at kunne byde LGT Group velkommen til NTG og ser frem til at være en del af den fremtidige udvikling og skalering af forretningen, siger Jesper Petersen," administrerende direktør for Road & Logistics-divisionen hos NTG, i en meddelelse.

Derudover leverer selskabet logistikløsninger som speditør for flere andre sektorer, hvor LGT står for transport, håndtering og lagerlogistik. Til det formål råder selskabet over en yderligere lagerkapacitet på 54.000 kvadratmeter.

Venter stigende resultater

LGT havde sidste år en omsætning på 829 mio. svenske kr., hvilket svarer til lige over 600 mio. danske kr.

Driftsresultatet (EBIT) endte på 64,8 mio. svenske kr. Ifølge NTG forventes opkøbets resultater dog at være forbedret i løbet af de første måneder af 2021, hvor der har været stigende aktivitet.

Det er planen, at LGT skal fortsætte som en selvstændig forretningsenhed under NTG, hvilket er i overensstemmelse med NTG's partnerskabsmodel, skriver selskabet.

