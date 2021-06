Her er ugens vigtigste historier på ShippingWatch

EU's plan for grønne brændsler

En gang om året skal hvert enkelt skib, der anløber en europæisk havn, udarbejde en plan over udledningen af drivhusgasser.

ShippingWatch kunne fredag afsløre hovedindholdet af EU's plan for grønne brændstoffer, efter NGO'en Transport & Environment tidligere på ugen meldte om at have set lækkede dokumenter om EU's kommende prestigeprojekt Green Deal, som EU-Kommissionen vil præsentere den 14. juli.

Foto: PR / Maersk

Containerindustrien har hele tiden været bagud på udviklingen af infrastrukturen, og derfor kan udfordringer med flaskehalse og overfyldte terminaler ikke kun begrundes med coronapandemiens stigende efterspørgsel.

Sådan lød det i denne uge fra MSC-topchef, Søren Toft, der under årets World Ports Conference satte ord på det seneste års oplevelser herunder flaskehalse, fyldte havneterminaler og rekordhøje fragtrater.

Eimskip har erkendt brud på konkurrencelov i langstrakt sag

Foto: PR/Eimskip

Islandske Eimskip har erkendt brud på islandsk konkurrencelov og indgået forlig i en langstrakt sag om koordinering med Samskip.

Der er tale om alvorlige overtrædelser af konkurrencereglerne i sagen ifølge den islandske konkurrencemyndighed, som har oplistet en lang række indrømmelser fra Eimskip, som ShippingWatch omtalte i denne uge.

Samskip, som erklærede sig overrasket over Eimskips forlig, bliver fortsat undersøgt af myndighederne.

CMA CGM's ejerfamilie holder fast i målet om ekspansion

Foto: CMA CGM

Med sin nye profil cementerer CMA CGM sit dobbeltfokus på shipping og logistik. Og væksten, der har udbygget positionen kraftigt de seneste år, ligger fast, forklarede Tanya Saadé Zeenny, Executive Officer og del af ejerfamilien Saadé, i denne uge til ShippingWatch.

ONE og Hapag-Lloyd forpligter sig endeligt til Tradelens

Foto: PR / Hapag-Lloyd

Maersk og IBM's digitale løsning Tradelens er langt om længe lykkes med at få ONE og Hapag-Lloyd til at gå med på sin blockchain-platform. Det sker efter, at de to containerrederier første gang meddelte i sommeren 2019, at de ville gå med.

Dermed har Tradelens nu fem af verdens seks største containerrederier på sin platform.

Stadil-koncernens Thornico-koncern sagsøgt for over 100 mio. kr., nyt om Ever Given, tysk shipping lægger 12 års krise bag sig med tiltrængt opsving, "Vi er en lilleput", siger Sterling Shipping-chef om ny tørlastsatsning, Miljøstyrelsen politianmelder ophugning af 35 år gammelt skib i Alang.

