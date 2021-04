"Forventningerne til DSV er ikke blevet mindre efter Kuehne + Nagels kvartalstal"

Fragtmarkedet er et "drømmescenarie" for speditører, og analytikerne fra SEB og Sydbank forventer et stærkt kvartalsresultat fra DSV Panalpina tirsdag morgen. Mandagens regnskab fra den schweiziske rival Kuehne + Nagel viser vejen.