Ugens bedste historier på ShippingWatch

En epoke kan være slut for Maersk næste år

Maersk må måske allerede i 2022 afgive sin førerposition som verdens største containerrederi til den italienske konkurrent og alliancepartner MSC, fremgik det i denne uge af informationer i Alphaliner.

Maersks position som verdens største er ved at lakke mod enden

Ultragas solgt til BW-dominerede Navigator Gas

Martiin Fruergaard er CEO i Ultragas, der bliver overtaget af Navigator Gas i en milliardhandel. Selv er Martin Fruergaard på vej til topjob i Pacific Basin. | Foto: Cyprus Shipping Deputy Ministry / PR

Det BW-dominerede Navigator Gas køber det chilensk-ejede Ultragas med hovedsæde i Danmark i en aktiehandel til 400 mio. dollar svarende til ca. 2,5 mia. kr. Opkøbet skaber en spiller med over 56 LPG-skibe.

BW-dominerede Navigator Gas overtager Ultragas i milliardhandel

Wärtsilä om brint som fremtidens brændstof: Vil spille "meget lille rolle"

Foto: Wärtsila/PR/Chris Salvo

Den finske producent Wärtsilä er seneste i rækken til at afskrive brint som et udbredt brændstof i shipping i fremtiden. "Det er svært at tro, at brint vil blive et holdbart valg," sagde direktør for R&D i denne uge til ShippingWatch.

Wärtsilä afskriver et af fremtidens brændstoffer – brint vil få "meget lille rolle"

Store shippingselskaber spiller på forskellige heste i klimaræset

Frygter negativ omtale efter Suez-hændelse

Foto: Tom Williams/AFP/Ritzau Scanpix

ShippingWatch bragte i denne uge et interview med Bernhard Schulte Ship Management, som er manager for skibet Ever Given, der i knap en uge blokerede Suez-kanalen.

Shipmanagement-selskabet forventer ikke at kunne blive gjort ansvarlig for hændelsen i Suez-kanalen, men selskabet frygter at få skadet sit omdømme, fortalte topchef til ShippingWatch.

Ever Givens manager frygter negativ omtale efter Suez-hændelse

Kanalmyndighed får rettens tilladelse til at arrestere Ever Given

Evergreen bekræfter myndigheders millionkrav og kalder dem "uunderbyggede"

Hapag-Lloyd advarer kunder om at bookinger kan blive annulleret

Norden-sag om falske logbøger overdraget til politiet

Foto: PR / Norden

Søfartsstyrelsen overdrager sag om Nordens falske logbøger til politiet

Lauritzen ser operatørene sidde i en klimaklemme

Foto: PR/J. Lauritzen

Oldendorff mener IMO's nye CO2-måler skaber stor forvirring

Lauritzen Bulkers: Operatører sidder i en klima-klemme

Læs også:

Om Navigare Capital Partners, Monjasa-regnskab, fængselsstraf for kokainfund på MSC-skib

Navigare Capital Partners leder efter nye investorer til sin shippingfond

Monjasa vil højere op på listen over verdens største bunkerselskaber

Kriseramte Prosafe skal betale 465 millioner norske kr til værft efter tabt retssag

Maskinmester får fængselsstraf for kokainfangst på MSC-skib