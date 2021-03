Ugens vigtigste artikler på ShippingWatch

Danmark sender fregat til Guinea-bugten

Danmark og forsvarsminister Trine Bramsen (S) har besluttet at sende en fregat til Guineabugten for at bekæmpe pirater.

Den danske fregat får mandat til at anholde pirater og beslaglægge våben, oplyste Forsvarsministeriet til ShippingWatch. Retsforfølgelse af pirater bliver problematisk, mener forsker.

Ngo stiller spørgsmålstegn ved Maersks CO2-neutrale skib

Maersk satser på den forkerte hest, når de lader deres nye CO2-neutrale skib sejle på metanol, mener Transport & Environment. Brændstoffet er hverken grønt eller bæredygtigt, lyder kritikken. "Vi evaluerer alle projekter og fremtidige samarbejdspartnere ud fra livscyklusanalyser," lød svaret fra Maersk.

Hapag-Lloyd køber op

Tyske Hapag-Lloyd overtager det hollandske containerrederi Niledutch, der sejler på ti ruter mellem Vestafrika og resten af verden.

"Vi har været meget heldige," lød det efterfølgende fra topchef Rolf Habben Jansen.

Over for ShippingWatch gjorde han det klart, at antallet af opkøbmuligheder var "meget begrænset, hvis der overhovedet er noget."

"Det var ikke nemme beslutninger"

Sean Fitzgerald er topchef for Maersk Container Industry, der lige nu kigger ind i et stærkt marked for at producere kølecontainere. | Foto: Maersk Container Industry

Tre år efter Sean Fitzgerald tog over som topchef for Maersk Container Industry og iværksatte vidtrækkende nedskæringer i Maersks containerdivision, går det lige nu stærkt med at fremstille nye kølecontainere.

Det kommer efter en årrække, hvor Maersk-selskabet har mere end halveret sin stab, lukket to fabrikker og sorteret tørcontainere fra. Selskabet er for nylig blevet rygtet som et muligt salgsemne.

"Året er startet stærkt, og vores fabrik er lige nu fyldt gennem den første halvdel af året." sagde Fitzgerald i et interview med ShippingWatch.

Blockchain-platform går i luften i shipping

Blockchain-satset GSBN gik i denne uge i luften med en række store shippingselskaber bag sig. En af dem er Hapag-Lloyd, der ellers tidligere har meldt sin deltagelse i Tradelens. Det tyske rederi er fortsat i proces med at gå med hos Tradelens og tror på en "multiplatforms-strategi", lød det efterfølgende til ShippingWatch.

Her meldte japanske ONE desuden, at rederiet stadig forhandler med at gå med i Tradelens mere end et halvandet år efter at det kom frem, at rederiet ville tilslutte sig.

Om Lauritzen Fonden kapitaltilførsel til tørlastforretning, Dee4 Capitals bestilling af tankskibe, Emanuele Grimaldis favorit blandt de alternative brændstoffer, OSM Maritime.

