Fragtmængderne steg hos DFDS i februar – passagerforretning fortsat hårdt ramt

DFDS's samlede fragtmængder i februar 2021 var 4,5 pct. over niveauet sidste år.

Det oplyser rederiet torsdag.

I januar var der et fald på 12 pct.

Nettoreguleringer for strukturelle ruteændringer reducerede væksten 0,6 pct.point til 3,9 pct. Mængder for ruter, der anløber Storbritannien, steg 4 pct., skriver DFDS.

Det er øget kapacitet og fortsat stabilisering af samhandlen mellem Storbritannien og EU, især for britisk import, der er baggrunden for væksten.

Antallet af passagerer var i februar 92 pct. lavere end i 2020.

"Nedgangen afspejler en fortsat negativ indvirkning fra rejserestriktioner relateret til covid-19 på de to cruise ferry-ruter, hvoraf Oslo-Frederikshavn-København var suspenderet i februar, og på Den Engelske Kanal," oplyser DFDS og tilføjer at antallet af passagerer i Østersøen er noget under 2020.

DFDS venter at øge toplinjen med op mod 25 pct. i 2021

DFDS tøver med stort mål for indtjeningen i vækstplan