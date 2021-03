Britiske havne er ikke klar til brexit-toldkontrol

En række britiske havne opfordrer regeringen til at udskyde tidsfristen for, hvornår brexit-toldkontrollen skal stå klar, da både grænsekontrol og indenlandske toldfaciliteter halter efter tidsplanen.

Det skriver The Guardian.

Fra den 1. juli er det regeringens ønske, at der skal foretages toldkontrol ved mere end 30 kontrolposter i Storbritannien.

Med mindre end fire måneder til tidsfristen er konstruktionen af flere havneområder dog kun lige begyndt.

"Det står klart, at ikke alle faciliteter bliver klar (inden sommer, red.). Hvor meget der står færdigt, er fortsat usikkert. Vores frustrationer skyldes, at regeringen ikke vil fortælle om deres plan b," siger Richard Ballantyne, der er adm. direktør i den britiske havnesammenslutning (BPA), til The Guardian.

Forsinkelserne skyldes angiveligt komplikationer i forbindelse med regeringens finansiering af de store byggeprojekter.

Eksempelvis ansøgte havnen i Plymouth om 32 mio. pund i støtte, men modtog kun 17,1 mio. pund, hvorfor den måtte sløjfe planer om en kontrolpost til import af levende dyr.

"Hvis vi ikke havde fået skåret i støtten, ville vi kunne have sat skub i projektet, og så jeg er ganske overbevist om, at vi havde nået det," siger Mike Sellers, der er direktør i Portsmouth International Port, til The Guardian.

Mens presset stiger på regeringen for at udskyde tidsfristen, har nogle havne som Southhampton, Plymouth og Hull formået at overholde tidsplanen.

