Store flaskehalse i Long Beach er blevet containerindustriens joker

Den store ophobning af containerskibe ud for Long Beach og Los Angeles spreder sig som ringe i vandet for containerindustrien, hvor en alliance netop har varslet aflyste sejladser. Flaskehalsproblemerne er jokeren, der kommer til at afgøre tidspunktet for en normalisering, mener Flexport og shippinganalytiker.