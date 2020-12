DHL tror først på et stabilt containermarked i anden halvdel af 2021

Hvis afskibere og logistikselskaber havde håbet på, at de tårnhøje priser for at få fragtet en container med et rederi ville dampe af efter nytår, tager de sansynligvis fejl.

For blandt de store logistikselskaber og containerrederier er der nu en forventning om, at det til tider kaotiske marked med manglende plads på skibene og for få containere til at fragte varerne i kan vare ved et godt stykke ind i 2021.