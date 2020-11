DSV's it-direktør om integration: Der var mere oprydning end forventet

Der var mere at rydde op end forventet, da DSV's it-direktør Jesper Riis sidste år fik adgang til it-systemerne hos opkøbet Panalpina.

Opgaven var at flette de to virksomheder sammen. Og mens CEO Jens Bjørn Andersen sammen med CFO Jens Lund og CEO for sø- og luftfragt Carsten Trolle kigger på voluminer, kunder og ansatte, dykker Jesper Riis i stedet ned i en vigtig forudsætning for det hele: Det storstilede it-system, der er nødt til at spille, hvis en virksomhed i 2020 skal arbejde hurtigt, præcist og være i stand til at vokse.