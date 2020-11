Torben Østergaards logistikselskab opkøber konkurrent

Feja Transport & Logistics bliver nu til en del af Torben Østergaard-Nielsens logistikselskab SDK, der er en del af USTC-koncernen, efter parterne er blevet enige om en købsaftale. Det skriver Børsen.

Parterne har ikke ønsket at oplyse prisen, men Freja, der er stiftet i 1985 af ejer Jørgen J. Hansen, kunne i årets første halvår præsentere et driftsresultat (EBIT) på 77 mio. kr., og med overtagelsen bliver SDK's samlede omsætning øget med 3,3 mia. kr. til over 5 mia. kr.

Ifølge SDK's øverste chef Søren Gran Hansen er målet dog at vokse markant de kommende år som led i en større opkøbs- og vækststrategi i USTC-koncernen.

"Vores mål er, at vi skal omsætte for 8-10 mia. kr. i 2025, så vi skal have fart på,” siger han til Børsen