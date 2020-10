Maersk-chef vil kopiere Uber og Hotels.com for at erobre forsømt milliardmarked

Det digitale Maersk-sats Twill forsøger at knække koden til at få de mindste virksomheder til at købe transport digitalt – udenom de traditionelle speditører. "Det er et kundesegment, som vi historisk ikke rigtig har haft fat i," siger direktør Anne-Sophie Zerlang Karlsen.