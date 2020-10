Maersk dropper aftale med DB Schenker efter forsøg på at kapre kunder

Maersk har droppet sin aftale med DB Schenker, efter at det tyske selskab forsøgte at stjæle kunder fra Damco. DB Schenker bekræfter bruddet over for ShippingWatch, men kæder det ikke sammen med tilbuddet til Damcos kunder.