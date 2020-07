DP World køber sydkoreansk logistikselskab

Den Dubai-baserede shippingkoncern DP World fortsætter med at købe op i transportbranchen.

De seneste år har DP World, som især er kendt for sine havneterminaler, overtaget flere shippingselskaber med opkøbet af det danske rederi Unifeeder som en af de mest bemærkelsesværdige handler.

Men nu har koncernen igen været på indkøb.

Reuters skriver, at DP World overtager 60 pct. af aktierne i det sydkoreanske logistikselskab Unico Logistics.

Opkøbet kommer få uger efter, at DP World blev kædet sammen med en rederi og et logistikselskab i Indien. De to overtagelser er dog endnu ikke bekræftede.

De mange handler er en del af DP Worlds erklærede mål om at blive et integreret shippingselskab, som kan dække alle led af transporten, når varer skal fragtes fra a til b.

Medie: DP World forhandler om opkøb af rederi og logistikselskab i Indien

DP World overtager canadisk terminal