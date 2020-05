Ugens vigtigste på ShippingWatch

Norden rykker danske stillinger til udlandet

Norden rykker flere stillinger i finansafdelingen fra Hellerup til sine kontorer i Singapore og Cypern. De ansatte vil blive tilbudt at flytte med. "Norden har forståelse for, at det muligvis ikke er en attraktiv løsning," oplyste rederiet til ShippingWatch.

Planerne rammer omkring 20 af rederiets ansatte.

Esvagt-topchef Peter Lytzen. Foto: PR/Esvagt

En lønnedgang blandt ansatte og ledelse i Esvagt skal sikre, at massefyringer ikke bliver nødvendige. "Vi regner med, at vi kan ride stormen af på den her måde," sagde topchef Peter Lytzen til ShippingWatch.

Bunker One chartrer skibet Thornton af den engelske ejer Union Maritime. Det blev arresteret i Ghana i sidste uge. Foto: PR / Union Maritime

Den danske leverandør Bunker One fik i sidste uge et skib arresteret i Ghana. Det sker måneder efter, at selskabet gjorde sin entre på det vanskelige marked i Vestafrika. "Denne hændelse var en beklagelig undtagelse," sagde topchef til ShippingWatch.

Ultrabulks topchef Per Lange. Foto: PR / Ultrabulk

Ultrabulk sagde i en periode nej til forretning for at sikre sig bedst muligt mod coronausikkerhed. CEO Per Lange fortæller om tiden under krisen, hvor rederiet bl.a. bruger langt mere tid på at granske kunderne.

Foto: PR/Casper Holmenlund Christensen/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix

I en serie kigger ShippingWatch nærmere på bestyrelserne i de danske shippingselskaber, og hvem der er repræsenteret i dem.

DHL vil klare sig igennem coronakrisen uden fyringer, Blue Waters kazahkstanske guldkalv nærmer sig slutdato, Hapag-Lloyds markedsværdi er nu større end konkurrenternes til sammen...

