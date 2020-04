Analytiker: Containerfragt-efterspørgslen har lidt et massivt knæk

A.P. Møller-Mærsk er et af de bedst positionerede rederier i industrien, men transport- og logistikkoncernens afhængighed af den globale økonomiske udvikling placerer det danske selskab midt i orkanens øje.

Sådan lyder det i analyse fra Mikkel Emil Jensen, der er aktieanalytiker hos Sydbank, der fastholder sin "hold"-anbefaling for aktien, der er blevet omkring en tredjedel mindre værd siden årsskiftet.

"Værdiansættelsen af A.P. Møller-Mærsk er fundamentalt set attraktiv på det nuværende niveau under antagelse af, at verdensøkonomien ikke er på vej ind i en langvarig økonomisk krise. Men forværres smittespredningen af Covid-19, og udskydes nedlukningen af verdens lande, så rammes A.P. Møller-Mærsk og resten af containerindustrien meget hård."

"Industrien er i forvejen kendetegnet ved svære forretningsbetingelser fra en skrøbelig balance mellem udbud og efterspørgsel, volatile brændstofpriser og benhård konkurrence. De umiddelbare forretningsmæssige tilpasningsmuligheder er samtidig begrænsede, hvorfor vi aktuelt ikke ser den rette balance mellem risiko og afkast på det aktuelle kursniveau til at hæve anbefalingen," skriver han i analysen.

Spredningen af coronavirus står lige nu til at give den globale økonomi en massiv mavepuster på især kort sigt, og samtidig øger virusudbruddet usikkerheden om den fremtidige udvikling markant.

Mærsk oplyste selv i marts, at udbruddet af coronavirus påvirker det globale transportmarked og forsyningskæderne markant, og det fik koncernen til at suspendere indtjeningsforventningen til 2020.

Reduktioner understreger reduceret efterspørgsel

Ifølge Sydbank er efterspørgslen efter containerfragt forsvundet som dug for solen, fordi verdensøkonomien er gået i dvale, og det har fået en lang række rederier til at aflyse sejladser "som aldrig før".

Forlængelsen af det kinesiske nytår førte blandt andet tidligere på året til flere annullerede sejladser, og virusspredningen til resten af verden har nu også betydet, at flere sejladser er aflyst på ruter fra både USA og Europa, påpeger aktieanalytikeren.

"De kraftige reduktioner i kapaciteten er et stærkt vidnesbyrd om, at efterspørgslen efter containerfragt har lidt et massivt knæk som konsekvens af Covid-19," skriver Mikkel Emil Jensen i analysen og tilføjer, at det indtil videre har medvirket til en kontrolleret udvikling i fragtraterne.

Nye brændstoftillæg trækker op

Flere rederier har dog også indført særligt brændstoftillæg, efter at de nye brændstofregler IMO 2020 trådte i kraft ved årsskiftet, og det er med til at holde hånden under fragtraterne, ligesom flere skibe ikke har været på havene, fordi de efter planen skal have installeret scrubbere.

IMO 2020-reglerne betyder, at det ikke er tilladt for rederierne at udlede helt så meget svovl fra skibsbrændstof som tidligere.

Rederierne kan vælge at gå to veje for at leve op til de nye regler: at installere scrubbere på skibene, der kan vaske noget af svovlen ud af brændstoffet, eller at indkøbe brændstof med lavere svovlindhold, som dog er dyrere end det hidtil anvendte brændstof.

Mærsk har besluttet primært at gøre brug af brændstof med lavere svovlindhold for at leve op til reglerne, og planen er at skubbe ekstraomkostningerne videre til kunderne. Koncernen vil også installere scrubbere på omkring 10 pct. af skibene.

Mærsk står finansielt stærkt

Sydbanks aktieanalytiker fremhæver, at Mærsk befinder sig i en finansielt stærk position, hvilket også blev afspejlet i, at selskabet i midten af marts besluttede sig for at fortsætte aktietilbagekøbsprogrammet.

"A.P. Møller-Mærsk har likviditetsreserver på cirka 70 mia. kr. fra en kombination af uudnyttede reserver og en solid kontantbeholdning. Selskabet har i den forbindelse ingen større gældsforpligtelser i den nærmeste fremtid, hvorfor A.P. Møller-Mærsk rent likviditetsmæssigt står stærkt," vurderer Mikkel Emil Jensen.

Mærsk har indtil videre opkøbt egne aktier for 7,4 mia. kr. ud af et samlet aktietilbagekøbsprogram på 10 mia. kr., der afsluttes den 4. september 2020. Udbyttet på 150 kr. per aktie blev også fastholdt.

