Scan Global håber på at undgå fyringer: "Hjulene kører allerede igen i Kina"

Scan Global Logistics håber på, at man kan komme igennem coronakrisen uden at fyre medarbejdere. Den danske logistikkoncern har flere kontorer i Kina, bl.a. i Wuhan, og her er der igen gang i hjulene, siger topchef.