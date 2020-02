Analytikere holder skarpt øje med DSV's integration af Panalpina

Der vil være fokus på forventningerne til 2020 og integrationen af Panalpina, når transportgiganten DSV Panalpina fredag fremlægger regnskab for fjerde kvartal af 2019.

Ifølge flere analytikere vil DSV Panalpina formentlig spille forsigtigt ud, når det kommer til forventningerne.

"Vores forventning er, at DSV vil være konservative i deres udmeldinger om Panalpina-integrationen, hvilket dog ikke burde komme som den store overraskelse for markedet. Vi ser dog mulighed for en opjustering af synergieffekterne senere på året," skriver Jyske Banks analytiker Morten Holm Enggaard i en analyse af selskabet.

"Vi forventer 8,6 mia. kr. i EBIT før særlige poster, hvilket er på linje med konsensusforventningerne," tilføjer han.

Hos Sydbank venter aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen ligeledes, at DSV vil lægge ud med en bred prognose.

"Vi ser ikke DSV løfte forventningerne til synergier frem mod 2021 i forbindelse med årsregnskabet. Det kan dog komme på tale i løbet af 2020. Makroøkonomisk usikkerhed og aftagende vækst kan lægge op til en relativt bred resultatprognose. Vi forventer 8,8 mia. kr. i EBIT for 2020. DSV vil først i andet halvår af 2020 offentliggøre nye langsigtede mål," skriver han.

Fuld Panalpina-effekt

Fjerde kvartal af 2019 er det første kvartal, hvor markedet kommer til at se den fulde effekt af købet af Panalpina slå igennem i regnskabet.

Det vil ifølge Sydbanks analytiker give et markant løft til omsætningen og volumen.

"Panalpina opererer dog på dårligere indtjeningsniveauer, hvilket samlet set giver modvind i forhold til tidligere kvartaler. Til gengæld vil driften allerede i fjerde kvartal styrkes af de tidligere synergieffekter. Her forventer vi 150 mio. kr. i kvartalet. Vi forventer samtidig, at DSV fortsat har holdt godt fast i Panalpinas kunder," skriver Mikkel Emil Jensen.

Jyske Bank påpeger i sit notet, at DSV har meldt ud, at selskabet kommer til at omklassificere en del af Panalpinas volumen, hvilket formentligt vil betyde, at noget af volumen fra Sea flyttes til Road.

Kan have tabt markedsandele

DSV Panalpinas største division, Air & Sea, kan blive ramt af opbremsningen i den globale vækst, lyder vurderingen desuden.

"Volumen i luft- og søtranssport har været svag i 2019 på grund af svag global vækst. Det kommer formentlig til at lægge et pres på den organiske vækst i Air & Sea i fjerde kvartal 2019. Derudover må det forventes, at DSV's organiske vækst i Air & Sea bliver negativt påvirket af Panalpina-integrationen i fjerde kvartal, da det ikke kan undgås, at integrationsprocessen påvirker serviceniveauet for nye og eksisterende kunder, hvilket kan give kundetab," skriver Morten Holm Enggaard.

Og hos Sydbank erklærer Mikkel Emil Jensen sig enig.

"I luftfragt vil den svagere markedsvækst utvivlsomt smitte af på DSV Panalpina, og vi forventer et tab af markedsandele i kvartalet," skriver han.

Sydbank venter desuden, at DSV Panalpina vil foreslå et udbytte på 3 kr. per aktie for 2019 og løfte det igangværende aktietilbagekøbsprogram.

