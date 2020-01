Ugens vigtigste artikler på ShippingWatch

Maersk svarer myndigheder efter omflagning af skrotskibe

Beslutningen om at ophugge fire skibe, der blev flaget ud af Danmark for måneder senere at ende i Indien, blev taget, mens skibene var uden for europæisk territorium. Det oplyser Maersk i et svar til Miljøstyrelsen. Styrelsen undersøger nu sagen.

EU's formand har meldt ud, at shipping skal under de omdiskuterede CO2-kvoter, men de europæiske redere i ECSA har endnu ikke en officiel holdning til sagen. En strid mellem Nordeuropa og grækerne ser ud til at blokere for spørgsmålet.

"ECSA har ikke taget stilling til det her endnu. Der er ikke noget forslag på bordet, så vi venter på noget mere konkret. Vi vil meget gerne være en del af det, men vi afventer diskussionen, før vi kan tage stilling. Det er for tidligt," siger ny formand Claes Berglund i et interview med ShippingWatch.

DSV Panalpina har sammen med vindmøllekoncernen Vestas indgået et nyt strategisk samarbejde om fragthåndtering og transportprojekter for Vestas. Der er tale om en millardaftale, hvor DSV fremover vil stå for alt transport hos den danske vindvirksomhed.

En dansk-svensk investorgruppe bestående af blandt andre en tidligere Altor-direktør har på fire år tjent over 80 mio. kr. på selskab, der overtog OW Bunkers tankskibe efter konkursen i 2014.

Et nyt indledende studie kæder lavsvovlsbunker, som størstedelen af handelsflåden i dag skal sejle på, sammen med sod, black carbon.

Spørger man Ibia, er det dog endnu alt for tidligt at drage konklusioner om de nye brændstoffer. Organisationen er overrasket over studiets konklusioner.

