Torben Østergaards logistikselskab køber op på Fyn

Logistikselskabet SDK har længe haft et erklæret mål om at købe op, og nu kan der så sættes flueben ud for endnu et selskab, der bliver en del af virksomheden.

Det sker med opkøbet af det fynske selskab G. Sunesen og datterselskabet Stevedoren Fyn, som netop er faldet på plads.

Når vi får muligheden for at købe et selskab med så dygtige mennesker, så slår vi til. Søren Gran Hansen, adm. direktør, SDK

Ifølge topchef i SDK Søren Gran Hansen var der et oplagt match mellem SDK og opkøbet, der har sine kerneaktiviteter inden for agentur, befragtning og stevedoring.

"Deres aktiviteter passer godt sammen med det, som vi selv laver i Odense, Nyborg og på Lindø. Det er vores kerneforretning, så når vi får muligheden for at købe et selskab med så dygtige mennesker, så slår vi til," siger Søren Gran Hansen til ShippingWatch.

SDK er en del af USTC-gruppen, der er ejet af den fynske milliardær Torben Østergaard-Nielsen, og virksomheden har i lang tid ønsket at udbygge sine logistikaktiviteter på Fyn. I forvejen er SDK repræsenteret med to kontorer på øen.

Oplyser ikke købspris

Søren Gran Hansen ønsker ikke at oplyse, hvad SDK har betalt for opkøbet, men i det seneste regnskab leverede G. Sunesen et overskud på 1,2 mio. kr. på bundlinjen.

Til sammenligning tjente SDK 18 mio. kr. på bundlinjen i det seneste regnskabsår, og det blev realiseret fra en omsætning på 1,5 mia. kr.

Søren Gran Hansen forventer, at kunne se synergier fra opkøbet allerede i løbet af nogle måneder.

Han uddyber, at både timingen og kemien med de to sælgere af virksomheden, Niels Vester og Jakob Andersen, har været afgørende. De vil desuden begge fortsætte efter overtagelsen.

"Vi ser frem til at blive en del af SDK og de muligheder, det giver kunderne og os fremover. Vi har fulgt virksomheden gennem årene og føler os sikre på, at vores aktiviteter passer perfekt ind i det nye set up," udtaler de i en meddelelse.

Flere opkøb i vente

Købet af G. Sunesen handler ifølge topchefen først og fremmest om at udbygge og styrke tilstedeværelsen på Fyn, men kan samtidig ses som et mindre skridt på vejen i den overordnede strategi, hvor SDK forventer at hente betydelig vækst fra opkøb.

Søren Gran Hansen fortæller, at den nuværende strategi udløber i løbet af foråret, men at man også herefter vil se flere opkøb.

Det bliver både organisk og gennem en del opkøb, at vi skal vokse, Søren Gran Hansen

"Vi går i gang med en ny strategi nu her, hvor der sker nye ting. Det bliver både organisk og gennem en del opkøb, at vi skal vokse," siger han.

Han kan ikke sætte ord på, hvornår det næste opkøb falder på plads, men fortæller at der er løbende dialog med flere kandidater.

"Vi snakker med en del andre i øjeblikket, men jeg kan endnu ikke sige, om det lykkes. Derfor kan jeg heller ikke sige, at der kommer noget i morgen, men der skal komme mere," siger han.

SDK-gruppen faciliterer aktiviteter indenfor shipping, logistik og chartering samt services til cruiseindustrien, hvilket sker fra gruppens 24 kontorer.

