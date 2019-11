Ugens vigtigste artikler på ShippingWatch

Maersk sætter gang i fyringsrunde....

ShippingWatch erfarede i denne uge, at Maersk har sat gang i en fyringsrunde, som kommer til at ramme omkring 200 ansatte på rederiets kontorer i flere lande.

Besparelserne påvirker hovedsædet på Esplanaden og hovedkontorsfunktioner i Holland samt datterselskabet Hamburg Süd i Tyskland. De sker som led i spareplanen Fit for Growth.

"Vi har meldt ud internt, at vi skal spare omkostninger i hovedkontorets funktioner, og at det også vil føre til opsigelser både i og udenfor Danmark," oplyste Maersk til ShippingWatch.

Maersk sætter gang i fyringsrunde

.... Og mister finansdirektør

Både Carolina Dybeck Happe og Søren Toft har meddelt Maersk deres afgange inden for de sidste uger. Collage/PR

På to uger har to topdirektører har nu meldt Maersk deres afgang. Senest har Carolina Dybeck Happe sagt op for at blive finansdirektør hos GE.

Fratrædelserne sætter Maersks organisation på prøve i at finde afløsere, vurderede Lars Jensen, CEO for Seainteligence Consulting over for ShippingWatch.

Topdirektørers afgang tester gammel Maersk-myte

Finansdirektør stopper hos Maersk

Opsvinget lader vente på sig i rigindustrien

Gwladys Fouche/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Gwladys Fouche/Reuters/Ritzau Scanpix

Flere store drilling-selskaber som Maersk Drilling, Borr Drilling og Odfjell Drilling var i denne uge aktuelle med regnskaber. Det går fortsat langsomt med en bedring i industrien.

På tre måneder har fire drilling-selskaber tabt 10,6 milliarder kroner

Odfjell Drilling tjener flere penge i svært marked

Maersk Drilling fastholder forventninger til driften

CMA CGM sælger fra for milliardbeløb

Scott Varley/AP/Ritzau Scanpix Foto: Scott Varley/AP/Ritzau Scanpix

Franske CMA CGM har indgået betydelige sale-and-lease back-aftaler inden for containerflåden og lægger herudover store dele af havneaktiviteterne i et joint-venture, hvor China Merchant Port ejer halvdelen.

Samtidig venter rederiet, at der fortsat kommer til at gå en håndfuld år, før man kommer til at høste den økonomiske gevinst fra købet af Ceva.

CMA CGM sælger skibe og havne for to milliarder dollar

CMA CGM forventer først at tjene penge på Ceva efter 2023

CMA CGM melder om succesfulde forsøg med biobrændsel

CMA CGM på vej til at få forbedret sin kredit-rating

Storbank udpeger opkøbsmål for DSV Panalpina

Ivan Riordan Boll/Politiken/Ritzau Scanpix Foto: Ivan Riordan Boll/Politiken/Ritzau Scanpix

Storbank udpeger tre mulige opkøbsmål for DSV Panalpina

DSV: "Mulighederne for grønnere transport til søs er ikke mange"

Læs også...

Dansk minister der finder Maersk-flagskifte "påfaldende", V. Groups nye topchef, Teekay om amerikanske sanktioner, Total-ansatte føler sig presset til ikke at anmelde arbejdsulykker.

Minister kalder Maersks flagskifte på ophuggede skibe for påfaldende

V. Groups nye topchef gør op med forgængeren El-Mokadems strategi

Total-ansatte føler sig presset til ikke at anmelde arbejdsulykker

Kina kan få eksplosiv vækst inden for reefer de kommende år

Teekay tjente på USA's sanktioner – selvom selskabet selv blev sanktioneret