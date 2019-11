Storbank udpeger tre mulige opkøbsmål for DSV Panalpina

Det er kun få måneder siden, at DSV endeligt fik lukket opkøbet af Panalpina, men allerede nu er investeringsbanken Berenberg klar til at pege på de mest oplagte opkøbskandidater for fremtiden.

Det er den nye tidsplan for synergieffekterne, som DSV meldte ud i forbindelse med sit seneste kvartalsresultat, der ifølge banken kan frigive midler til et nyt opkøb allerede inden for de næste 18 måneder.

Konkret peger Berenberg på Dachser, Hellman og DB Schenker som de mest oplagte mål. Her er særligt DB Schenker iøjnefaldende, da selskabet inden for søtransport er en anelse større end DSV Panalpina.

Vi tror, at der er flere egnede kandidater på et så fragmenteret marked. Berenberg

Hvis man tager udgangspunkt i omsætningen for 2018 er DB Schenker den tredje største spiller i markedet for søtransport, hvor DSV Panalpina er nummer fire globalt. Til sammenligning er Dachser nummer 11, mens Hellmann slet ikke er i top 20, viser en tidligere opgørelse fra DSV.

I samme opgørelse estimeres det, at verdens 20 største logistikselskaber kontrollerer 30-40 pct. af det samlede marked for søfragt.

"Vi tror, at der er flere egnede kandidater på et så fragmenteret marked – selvom der muligvis er en vis skuffelse over det angivne fokus på vejfragt (snarere end luft og sø, der har højere marginer), vil aktierne sandsynligvis være tilgængelige til lavere multipler, og DSV har mange års erfaring inden for dette forretningssegment, så resultaterne kan stadig være gode for aktionærerne," skriver Berenberg i analysen.

Aktie stiger 77 pct.

Opkøbet af Panalpina faldt på plads i august, hvorefter DSV officielt skiftede navn til DSV Panalpina.

I samme ombæring meddelte selskabet, at man forventede synergieffekter fra opkøbet på 2,2 mia. kr. ved udgangen af 2022. Allerede ved kvartalsresultatet, der blev fremlagt i begyndelsen af november, blev synergieffekterne dog hævet til 2,3 mia. kr.

Desuden fortalte DSV Panalpina, at man nu regnede med at være i mål med beløbet allerede inden udgangen af 2021. Ifølge Berenberg er det den ændring i tidsplanen, der giver plads til nye opkøb inden alt for længe.

Ledelsen gjorde det ellers klart i forbindelse med opkøbet, at de næste mange måneder kommer til at gå med integrationen. Derfor er der heller ikke udsigt til nye opkøb i den nærmeste fremtid.

DSV har en lang opkøbshistorik bag sig, der inden købet af Panalpina bl.a. tæller købet af UTI Worldwide i 2016.

Selskabet er således kendt for at vokse gennem opkøb, og det er også noget, som særligt aktionærerne plejer at tage positivt imod.

Ser man alene på 2019, er DSV's aktiekurs aktuelt vokset over 77 pct. siden årets start.

