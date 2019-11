Panalpina-køb rykker DSV op i top fem blandt danske milliardkoncerner

Med købet af logistikselskabet Panalpina bliver DSV nu en del af den danske top fem over koncerner, som investerer mest i udlandet.

Den danske transportvirksomhed endte i august med at betale lige omkring 35,1 mia. kr. for den schweiziske konkurrent, som DSV har haft øverst på ønskelisten i flere år.

Handlen betyder isoleret set, at DSV melder sig ind i den top fem over danske koncerner med største investeringer i udlandet, som ved udgangen af 2018 udgjorde Maersk, Carlsberg, Ørsted, Novo Nordisk og Vestas.

Det viser tal fra Nationalbanken.

På det tidspunkt havde de fem koncerner i alt investeringer for 1245 mia. kr., hvilket svarede til 36 pct. af de direkte danske investeringer i udlandet. Det fremgår dog ikke af Nationalbankens meddelelse, hvem der må vige pladsen for DSV, når 2019-tallene gøres op.

Ifølge Nationalbanken har danskernes investeringer i udlandet især været stigende siden 2017, og en række enkeltstående virksomhedshandler har for alvor trukket det samlede beløb op.

Her kan bl.a. nævnes Maersks køb af Hamburg Süd, som det danske rederi endte med at betale lige omkring 27 mia. kr. for tilbage i december 2017.

I tredje kvartal i år, hvor DSV's handel med Panalpina officielt gik igennem, hævede danske virksomheder sammenlagt sine udenlandske investeringer med 56 mia. kr., hvoraf Panalpina-købet altså udgjorde over halvdelen af beløbet.

