Kuehne + Nagels kunder begynder at fravælge CO2-tunge ruter

Kuehne + Nagel ser allerede i dag de første eksempler på kunder, som fravælger ruter og services, der har en højere udledning af CO2. De samme kunder er samtidig villige til at betale mere for at få fragtet sine varer mere klimavenligt.

Via sin digitale platform Seaexplorer giver logistikselskabet mulighed for at følge med i, hvor meget CO2 en given handelsrute eller service udleder i CO2. Og der er selskaber, som er klar til at betale mere for at sænke sit CO2-aftryk, fortæller executive vice president med ansvar for søfragt Otto Schacht til ShippingWatch.

"Det vil blive den afgørende faktor i de kommende år," siger han.

Vi ser de første kunder sige, 'lad være med at booke på den service længere' Otto Schacht, executive vice president, Kuehne + Nagel

Det er på de enkelte handelsruter og services, at platformen måler udledningen af CO2.

Som et eksempel peger Otto Schacht på, at der på én rute er en forskel på "næsten 300 pct." mellem to services i udledningen af CO2. Forskellene kommer ifølge ham primært fra skibenes alder, størrelse, effektivitet, brændstof, slow steaming og lignende.

"Vi ser de første kunder sige, 'lad være med at booke på den service længere.' Det begynder langsomt at ske," siger Otto Schacht.

Målt på søtransport hører Kuehne + Nagel til i toppen af verdens største logistikselskaber. Senest transporterede selskabet 2,4 mio. standardcontainere (teu) i første halvår af 2019.

H&M betaler for grøn transport

Verdens største containerrederi Maersk oplever også, at nogen kunder er villige til at betale mere for at grøn transport.

I jagten på at blive CO2-neutral vil udvalgte Maersk-skibe sejle på en blanding af brugt madolie og det traditionelle heavy fuel olie, som mange skibe sejler på.

Den første kunde, som benytter sig af Maersk-skibene, er den store tøjkoncern H&M, som ifølge Maersks bæredygtighedschef John Kornerup-Bang betaler en overpris for de CO2-neutrale transporter.

Foto: PR / Maersk

"Vi har solgt de førte carbonneutrale containertransporter. Det er mig bekendt første gang i containerskibsfartens historie, at der er lagt en price premium for klimarelateret transport," sagde han på en konference i Udenrigsministeriet i september.

John Kornerup-Bang fortalte, at Maersk har brug for, at flere kunder efterspørger den slags transporter.

"Vi skal bruge mere efterspørgsel, ellers kan vi ikke skalere det her," lød det.

