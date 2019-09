Her er ugens vigtigste overskrifter på ShippingWatch

Angreb på olieraffinaderi bekymrer tankredere

Angreb på saudi-arabiske olieanlæg vakte bekymring i shipping-industrien og især for tankrederierne. Området omkring Hormuz-strædet og ikke mindst Iran og Saudi-Arabien har været genstand for konflikter og geopolitisk uro igennem de seneste måneder. Den usikkerhed stiger nu, vurderede Concordia Maritimes topchef Kim Ullman over for ShippingWatch.

"Der sker måske et kort opsving i raterne, men det medfører også en stor risiko for, at det her får fjendskabet og gengældelsesangreb til at ekskalere, og at det kan blive rimelig grimt i regionen. Det er ikke godt," sagde han i starten af denne uge.

Slow steaming og scrubbere til debat

De forskellige løsninger til at nedbringe udledningen af CO2 og leve op til de kommende svovlregler vækker fortsat stor debat i shippingindustrien. Flere aktører gav i denne uge deres mening til kende om scrubbere, slow steaming og IMO's strategi om minimum en halvering af shippings CO2 i 2050.

Ny serie sætter fokus på 2020-forberelser

I en ny serie har ShippingWatch fået eksklusiv adgang til de interne overvejelser og beslutninger, som to af verdens betydningsfulde rederier, J. Lauritzen og Hapag-Lloyd, gør sig frem mod de nye svovlkrav 1. januar 2020. Følg serien de kommende måneder.

Flere offshoreskibe skal ophugges

Foto: Colourbox

Det ser bedre ud end længe på selve efterspørgselssiden for supply-rederierne. Men en kraftig overkapacitet af skibe står fortsat i vejen for en egentlig bedring i den pressede sektor. Derfor bør op mod 500 skibe blive ophugget i de kommende år, vurderede mæglerhuset Fearnley Offshore Supply i denne uge over for ShippingWatch.

Norden udliciterer teknisk drift af tørlastskibe

PR/Norden

Danske Norden udliciterer den tekniske drift af sine tørlastskibe til Synergy Group. Det betyder, at 11 medarbejdere i Norden mister deres job. Netop Synergy Group meddelte i denne uge, at selskabet åbner et kontor i København.

