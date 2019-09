Her er ugens vigtigste overskrifter på ShippingWatch

"Clipper Group er ovre det værste"

Clipper Bulk har købt tre tørlastskibe, hvor J. Lauritzen af flere nævnes som sælgeren. I et efterfølgende interview med ShippingWatch fortalte topchef Peter Norborg, at rederiets restrukturering er ved at være på plads, og at man nu kan kigge fremad igen.

Norborg efter skibskøb: "Clipper Group er ovre det værste"

Der er penge at hente hos verdens største rigselskaber, selvom både resultater og aktiekurser har været under pres i 2019, mener flere analytikere. Det er kun et spørgsmål om tid, før det vender, uddyber riganalytiker Janne Kvernland, Nordea Markets, over for ShippingWatch.

Analytikere tror på drilling-marked trods milliardtab i 2019

I et interview med ShippingWatch løftede shippinginvestoren Peter Jein sløret for sin forretning, hvor finanskrisen på især to centralte punkter har fået ham til at sadle om i shipping. Interviewet kommer efter, at Peter Jein netop er gået med som investor i Carsten Mortensens nye fond Dee4 Capital, ligesom han lige før sommeren selv var ude at købe et skib, der er det fjerde siden 2016.

Peter Jeins forretninger er formet af årtiers værste krise

