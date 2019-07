DF vil sende krigsskib til Golfen efter angreb på handelsskibe

Danmark bør sende en fregat af sted til Den Persiske Golf som svar på den seneste måneds angreb på handelsskibe i farvandet. Det siger Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen til Jyllands-Posten.

"Det er ikke os, der er lillebror, men storebror her, og som en af stormagterne er vi nødt til at skride ind. Vi har en forpligtigelse til at sørge for fri passage for vores handelsskibe – uanset hvor det er," siger han til avisen.

USA arbejder i øjeblikket på at samle en militær koalition af allierede lande, som under amerikansk ledelse kan afværge trusler om væbnede angreb i Hormuz-strædet, som er et knudepunkt for verdens oliehandel. Norge er blevet bedt om at være med, men det er uklart, hvorvidt Danmark er eller vil blive spurgt.

Venstres udenrigsordfører, Michael Astrup Jensen, er positiv over for idéen om, at den danske flåde skal hjælpe til, mens Enhedslisten afviser, at det vil bidrage med noget positivt. Socialdemokratiets forsvarsordfører vil for nuværende ikke tage stilling til forslaget.