Ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Tilbageholdt tankskib udløsr diplomatisk krise

Sagen om sidste uges tilbageholdelse af det iranske tankskib Grace 1 ud for Gibraltar tog nye drejninger i denne uge.

Fem krigsskibe, som menes at være fra Iran, forsøgte onsdag at tvinge et britisk tankskib, som er ejet af olieselskabet BP, ind i iransk farvand nær Hormuzstrædet, oplyste USA's forsvarsministerium ifølge Reuters.

Kaptajnen og overstyrmanden på Grace 1 blev også anholdt i denne uge.

Blue Water bliver på familien Skovs hænder

Blue Water er ikke til salg, har aldrig været til salg og kommer ikke til salg. Det slog stifter Kurt Skov i denne uge fast over for ShippingWatch, efter at han netop har overdraget en stor del af livsværket til sin datter Anne Skov.

"Blue Water er ikke til salg, uanset hvad. Det står i vores formålsparagraf," sagde Kurt Skov til ShippingWatch.

Total får bøde for Maersk-forurening i Nordsøen

Det franske olieselskab Total, som købte Maersk Oil i 2018, har fået en bøde på 500.000 kr. for Maersk Oils udledning af miljøfarlige kemikalier i Nordsøen fra 2014 til 2017.

OW-konkursbo stævner advokat

