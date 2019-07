Panalpina indfører krigstillæg i Hormuzstrædet

Panalpina følger nu efter bl.a. Maersk Line og indfører tillæg for at levere varer, som selskabet skal have sejlet gennem Hormuzstrædet for kunderne.

Det oplyser transportselskabet på sin hjemmeside.

Dermed følger selskabet i kølvandet på Maersk Line og tre konkurrenter, der tidligere har indført et "krigstillæg" for sejlads i Hormuzstrædet.

"Der er en øget risiko for at operere i Golf-regionen og usikkerheder forbundet med forsendelser, der går gennem Hormuzstrædet. Nu da rederierne har indført forsikringsrelaterede tillæg for sådanne forsendelser, er vi nødsaget til det samme for at få de øgede omkostningerne dækket ind," siger Peder Winther, chef for Ocean Freight i Panalpina.

De store rederier har indført krigstillægget, efter at to olietankskibe i midten af juni blev angrebet i Hormuzstrædet ud for Oman.

I midten af juni blev de to tankskibe Front Altair og Kokuka Courageous angrebet i Omanbugten, som er en af verdens hovedårer for transport af olie til havs. USA har beskyldt Iran for at stå bag angrebet, hvilket styret i Teheran har afvist.

Panalpina forudser problemer for rederne op til svovlkrav

DSV har ansøgt EU om grønt lys til Panalpina-opkøb