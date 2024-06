USA sender nye sanktioner afsted mod russisk LNG og syv skibe

Præsident Joe Biden og den amerikanske administration sætter nu yderligere tommelskruer på Ruslands eksport af energi og bygning af skibe til transport af flydende naturgas.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra det amerikanske finansministerium.

”Ruslands krigsøkonomi er dybt isoleret fra det internationale finansielle system, hvilket efterlader Kremls militær desperat efter adgang til omverdenen,” siger finansminister Janet L. Yellen i meddelelsen fra U.S. Departement of the Treasury.

”Dagens handlinger rammer deres resterende muligheder for internationale materialer og udstyr, herunder deres afhængighed af kritiske forsyninger fra tredjelande.”

Forud for at G7-landene heriblandt USA mødes i denne uge i Italien har det amerikanske finansministerium sendt en ny bølge af sanktioner mod russisk erhvervsliv, banker, energisektor, værfter, shipping og nøglepersoner.

Der er tale om, at 300 individer og juridiske enheder ventes omfattet af de nye sanktioner, som går ud på at kvæle Ruslands muligheder for at tjene penge til finansiering af landets krig i nabolandet Ukraine.

En krig som russerne indledte i februar 2022.

De nye sanktioner skal ramme russernes finansiering af eksport og forretninger, men også ”begrænse Ruslands fremtidige energiindtægter og hindre Ruslands udvikling af fremtidige energiprojekter”, hedder det.

Derfor har sanktionerne fokus på at ramme tre projekter med flydende naturgas (LNG), som Rusland håber at kunne tage i brug i fremtiden: Obsky LNG-, Arctic LNG 1- og Arctic LNG 3-projekterne.

De nye sanktioner har også udpeget tre juridiske enheder, som det hedder, der er involveret i enten konstruktion af naturgasrelaterede projekter eller fremstilling af specialudstyr til LNG-transport.

Herunder fire LNG-gasskibe som er ved at blive bygget for det statsejede, russiske rederi Sovcomflot (Sovcomflot) samt tre andre LNG-skibe, som bygges på det russiske værft Zvezda.

Det er ifølge medier desuden blevet rapporteret, at EU måske overvejer at følge USA’s eksempel og indføre nye sanktioner mod Ruslands største skibsreder, Sovcomflot.