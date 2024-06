Dansk fregat var med til at stoppe Houthi-angreb i Det Røde Hav

USA ’s centrale kommando oplyser lørdag, at amerikanske flådefartøjer sammen med koalitionspartnere har slået et omfattende angreb fra houthibevægelsen tilbage i Det Røde Hav og i Adenbugten.

Den danske fregat ”Iver Huitfeldt” var med i operationen og nedskød fire droner, oplyser forsvarsminister Troels Lund Poulsen på X.

”Jeg er glad for, at besætningen på fregatten Iver Huitfeldt er uskadte, og stolt over deres hurtige indsats. Vi fortsætter vores patruljering i sammen med nære allierede,” skriver Troels Lund Poulsen og tilføjer:

”Vi fortsætter vores patruljering i sammen med nære allierede. Fri sejlads er en frihed, vi skal værne om.”

Dronerne var blevet afsendt af Yemens iranskstøttede houthibevægelse.

”Amerikanske marinefartøjer og fly stoppede Houthi-militsens angreb og nedskød i alt 15 angrebsdroner (kendt som UAV’ere),” hedder det i en erklæring fra den amerikanske centralkommando (Centcom) ifølge Reuters.

Angrebene fra Houthi-militsen fandt ifølge det amerikanske forsvar sted i tidsrummet 4.00 til 6.30 lørdag morgen.

Dronerne udgjorde ifølge USA en umiddelbar fare for handelsskibe og flådefartøjer fra USA og andre nationer.

USA gennemførte også fredag et angreb i selvforsvar mod Houthi-oprørerne, da det angreb to lastbiler der er fra Yemen, og som støttes af Iran.

Den danske fregat ”Iver Huitfeldt” indgår i den amerikanskledede defensive Operation Prosperity Guardian.

Den 19. februar besluttede EU-landenes udenrigsministre, at EU skulle sende krigsskibe til Det Røde Hav for at beskytte den civile skibstrafik. Missionen kaldes Aspides.

USA og Storbritannien har også iværksat en operation, hvor de aktivt har angrebet flere Houthi-mål i Yemen.

Houthibevægelsen begyndte at angribe fragt- og tankskibe i Det Røde Hav og Adenbugten i efteråret, efter at Israel iværksatte sin krig mod den militante palæstinensiske bevægelse Hamas i Gaza. Angrebene sker ifølge Houthi-bevægelsen i protest mod krigen.

Houthierne er allierede med Hamas, og begge bevægelser støttes af Iran, som også støtter Hizbollah i Libanon.

Farvandet ud for Yemen er normalt en trafikeret og meget vigtig passage for skibe, der sejler varer mellem Europa og Asien.

Men på grund af risikoen for angreb er mange rederier begyndt at sende deres fragtskibe syd om Afrika. Det er en væsentligt længere rute, end når man sejler fra Europa via Suezkanalen og Det Røde Hav til Asien - og omvendt.