FN-chef opfordrer til total udfasning af fossile brændsler

Sådan lyder det fra FN’s generalsekretær, António Guterres, i et interview med nyhedsbureauet AFP.

”Selvfølgelig bakker jeg stærkt op om formuleringer (i en eventuelt aftaletekst, red.), der inkluderer en udfasning - selv inden for en rimelig tidsramme,” lyder det.

FN-klimatopmødet, der begynder torsdag, afholdes i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.

Guterres har gjort klimakampen til en af sine vigtigste prioriteter som generalsekretær.

Flere lande har sagt, at de går ind for, at man aftaler en total udfasning af fossile brændsler.

Det ville i så fald være en historisk beslutning. Ved klimakonferencen i Glasgow i 2021 blev det blot til en aftale om kul.

For Guterres er et løfte om at mindske brugen af fossile brændsler ikke nok.

”Jeg synes, det ville være en skam, hvis vi fortsætter med en vag og ikke-forpligtende udfasning, hvis betydning ikke er tydelig for enhver,” siger han.

Guterres anerkender dog, at man ikke kan stoppe med at bruge fossile brændsler i morgen.

”Vi er nødt til at gøre det på en organiseret måde, og vi er nødt til at sikre, at vi har en tidsramme, der både er troværdig og inden for vores mål om at holde temperaturstigningerne på 1,5 grader,” siger han.

Han henviser til Parisaftalen, hvis mål er at begrænse stigningen i de globale temperaturer til under 2 - og helst ikke mere end 1,5 - grader i forhold til før industrialiseringen.

En del af stigningen er allerede sket. I øjeblikket har Jorden kurs mod en stigning på op mod 2,9 grader dette århundrede i forhold til 1800-tallet.