Oliepriserne falder på skuffende tal fra indkøbscheferne

Oliepriserne falder en smule torsdag morgen, da skuffende PMI-tal fra blandt andre USA og Japan puster til investorers frygt for faldende efterspørgsel på længere sigt.

Samtidig afventer markedet ivrigt fredagens tale fra Fed-chef Jerome Powells på Jackson Hole-konferencen, der forventes at give et fingerpeg om, hvorvidt den amerikanske centralbank har flere rentestigninger i ærmet.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 82,95 dollar mod 83,37 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 78,60 dollar mod 79,13 dollar onsdag eftermiddag.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er det blandt andet tal fra Japan, der viser, at industriaktiviteten faldt for tredje måned i træk i august, som er med til at give investorer sved på panden i forhold til en mulig recession og medfølgende nedgang i olieefterspørgslen.

Virksomhedsaktiviteten faldt også mere end forventet i eurozonen, mens den amerikanske virksomhedsaktivitet voksede på det laveste niveau siden februar.

”Vi forventer, at oliepriserne vil fortsætte med at blive handlet ud fra et negativt prisbias, da WTI-olien har et signifikant modstandsdygtigt prispunkt på omkring 83 dollar”, siger Sugandha Sachdeva, der er direktør for Acme Investment Advisors, til Reuters.

Amerikanske råolielagre faldt med 6,1 mio. tønder i sidste uge, hvilket er en noget større reduktion end de 2,8 mio. tønder, analytikere havde forventet i en rundspørge foretaget af Reuters.

Senere i dag begynder den årlige centralbankkonference i Jackson Hole, Wyoming, hvor spørgsmålet om yderligere rentestigninger for verdens største økonomier forventes at dominere.