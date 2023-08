Ugens vigtigste historier: Usikkert Mærsk-løfte, Norden opruster og disciplin

Clerc vil ikke love at 25 pct. af Mærsks søfragt sejler grønt i 2030

Mærsks topchef Vincent Clerc vil ikke lægge hovedet på blokken og garantere, at Mærsk-koncernen, når sit eget klimamål om, at 25 pct. af søfragten i 2030 bliver sejlet med brug af grønne brændstoffer.

”Der er ikke nogen, der kan garantere noget som helst syv år frem,” siger Vincent Clerc, CEO i Mærsk på et pressemøde i forbindelse med regnskabet for andet kvartal.

Mærsk er en af shippingindustriens mest klima-ambitiøse virksomheder og har opstillet skarpe mål op for at dekarbonisere forretningen, så shipping- og logistkoncernen senest i 2040 vil være netto nululedende af drivhusgasser.

Clerc vil ikke love at 25 pct. af Mærsks søfragt sejler grønt i 2030

Mærsk er ”forpligtet” til stor metanolaftale med SunGas

Grøn omstilling giver comeback for europæiske shipping-banker

Mærsk fik kun lille plus på milliardsalg af rederi

Mærsk fjerner kapacitet og har ligeså lav markedsandel som i 2016

Foto: Foto: Magnus Møller

Norden forbereder sig på optur i tørlastmarkedet helt fremme i 2025

I 2022 lavede Norden et meget succesfuldt væddemål på, at produkttankmarkedet ville blive løftet med høj efterspørgsel og stigende fragtpriser.

Det kom til at holde stik. Da Norden i 2022 rykkede en stor del af spotforretningen - eksponeringen - over i produkttank, landede det store tank- og tørlastrederi det største overskud i rederiets 152-årige historie.

Nu laver Norden og topchef Jan Rindbo et nyt bet. Norden forbereder sig på en optur i tørlastmarkedet helt fremme i 2025 og frem med bl.a. investeringer i 10 nye skibe - capesize og supramax - og leje af seks andre tørlastskibe af varierende størrelse.

”Nu rykker vi gradvis en smule tilbage til tørlast, men det er ikke i forhold til den nærmeste fremtid, men med en tidshorisont, der hedder 2025 og frem,” siger Jan Rindbo til ShippingWatch i forbindelse med regnskabet for andet kvartal.

Norden forbereder sig på optur i tørlastmarkedet helt fremme i 2025

Nordens høje indtjening falder tilbage i forhold til boom-året

Norden har betalt Stadil-familien stort beløb for shipping-aktiviteter

Norden kalder Hafnia-model med grønne tankskibe ”interessant”

Foto: Pr-foto

Stabile kunder og ”omkostnings-disciplin” sikrede plus hos Hapag-Lloyd

Kollapset på containermarkedet gav rederierne et iskoldt styrtebad i første halvår efter to år med rekordhøje rater, men Hapag-Lloyd har holdt forretningen i plus takket være stabile kunder og et skarpt øje på omkostningerne.

Det er ifølge rederiets topchef, Rolf Habben Jansen, forklaringen på, at Hapag-Lloyd trods et dramatisk fald i både omsætning og overskud kom ud af første halvår med et plus på 3,1 mia. dollar.

”Vi har en ret stabil kundeportefølje. Det er afgjort en hjælp, men vi har også god disciplin med omkostningerne, og vi har desuden stadig en god udnyttelse af vores skibe. Det er nok de vigtigste faktorer,” siger Rolf Habben Jansen efter offentliggørelsen af halvårsresultatet torsdag.

Stabile kunder og ”omkostnings-disciplin” sikrede plus hos Hapag-Lloyd

Hapag-Lloyds overskud falder til tre mia. dollar i første halvår

Hapag-Lloyd får DB Schenker som grøn kunde





Foto: Auerbach Schifffahrt

Dyb krise i shipping gav startskuddet til maritimt IT-eventyr

Krisen i shipping så ud til at være uden ende, da Lucius Bunk i 2019 besluttede, at nok var nok. I næsten ti år havde han satset sin tid og sine sparepenge på specialrederiet Auerbach Schifffahrt, og markedet var stadig lige så udsigtsløst som i 2010, da han havde grundlagt det lille multipurpose-rederi.

Nu skulle der nogle mere lovende aktiviteter til.

”Det var gnisten til at starte interne innovationsmøder og tage på hyppige rejser til Berlin, som er center for tysk digital udvikling. Til slut fandt jeg frem til nogle partnere med substantiel tech-erfaring, der kunne komplementere mig,” siger Lucius Bunk i dag om sin entré i arenaen for IT-entreprenører.

Dyb krise i shipping gav startskuddet til maritimt IT-eventyr





Læs også...

MSC køber majoriteten af italiensk luftfragtsselskab

Monjasa sælger IT-virksomhed med 180 ansatte

Status ved halvåret: DSV trumfede konkurrenter på flere parametre

Med Ukraine som springbræt har shippingagent åbnet kontorer i Asien

Rederierne bygger færre skibe – men to segmenter afviger

Mærsk sætter tommelskruer på logistik-forretningen der har skuffet

Ny topchef til Svitzer i Australien

Hafnia bestiller sine første grønne tankskibe