ONE's overskud styrtdykker i yderst usikkert marked

Nedturen på containermarkedet rammer i den grad også det Singapore-baserede Ocean Network Express, ONE, der med et skævt regnskabsår har fremlagt regnskabstal for første kvartal.

Resultatet er styrtdykket siden den usædvanlige optur i markedet sidste år og ender på et plus på 513 mio. dollar, eller hele 91 pct. mindre end samme kvartal sidste år, hvor overskuddet lød på hele 5,5 mia. dollar.

Omsætningen gik samme vej med et fald på 58 pct. og landede på 3,8 mia. dollar.

”Den globale efterspørgsel i april-juni var betydeligt lavere end i samme periode året før. Øst-vest-ruterne oplevede et fald i efterspørgslen på grund af et stagnerende detailforbrug i Europa og USA som følge af høje renter og inflation,” hedder det i en kommentar fra ONE.

Usikkerheden i markedet er så stor, at rederiet ikke mener, det giver mening at komme med en forventning til helårsresultatet.

Ekstremt vanskeligt at forudse

”Under disse omstændigheder er det ekstremt vanskeligt at annoncere en rimelig forretningsprognose på nuværende tidspunkt, og helårsprognosen for 2023 er endnu ikke fastlagt. ONE er forpligtet til at stabilisere sine resultater og samtidig reagere fleksibelt på ændringer i forretningsmiljøet,” hedder det i regnskabet.

ONE er dog klar til at reagere på ændringerne og tilpasse sig de nye markedsforhold.

”ONE fortsætter med at tilpasse sig disse store forandringer, men der forventes yderligere ændringer i markedet, da efterspørgslen efter transport og handelsmønstrene fortsætter med at ændre sig, hvilket skaber usikre udsigter, som er svære at forudsige.”

I løbet af kvartalet fik ONE leveret tre containerskibe, men ordrebogen lå ved udgangen af juni fortsat på ikke mindre en 42 skibe, inklusiv aftaler om langtidscharter.

I juni modtog rederiet ONE Innovation, der er det første i en serie af seks 24.000 teu skibe, som rederiet har indgået lange lejeaftaler om, og som skal sejle på Asien-Europa. De resterende skibe kommer til at indgå i flåden i løbet af det nuværende regnskabsår.

Regnskabet fra ONE bekræfter den tendens, som flere af konkurrenterne allerede har beskrevet, nemlig at markedet har ændret sig radikalt efter 2022, som var ekstraordinært stærkt i forlængelse af Covid-19 pandemien.

Det gælder både for omsætningen, som det gælder for resultatet.

I fredags offentliggjorde CMA CGM således et regnskab - usædvanligt tidligt for det franske rederier - der viste et markant fald i omsætningen, der faldt til 12,3 mia. dollar fra 19,5 mia. dollar i andet kvartal året forinden.

CMA CGMs overskud skrumpede til 1,3 mia. dollar fra 7,6 mia. dollar i samme periode sidste år.

Maersk offentliggør sit regnskab for andet kvartal på fredag.