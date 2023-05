Formand for Lederne Søfart siger farvel til posten

Fagforeningen Lederne Søfart skal have ny formand.

Det står klart, efter Jens Marquard Sørensen har valgt ikke at gå efter en ny periode som formand for fagforeningen Lederne Søfart, når bestyrelsen skal konstituere sig senere i maj.

Det oplyser han i en pressemeddelelse mandag.

Han har de seneste to år været både formand, næstformand og i perioder også konstitueret direktør for Lederne Søfart.

”Jeg er glad og stolt over at have gjort en indsats for Lederne Søfart både nationalt og internationalt. Vi står stærkt med stor tilslutning blandt skibsofficererne, og er en forening på rette kurs. Som sådan kan foreningen klare sig mange år frem,” lyder det i meddelelsen.

Det er af hensyn til familielivet, han har valgt at stoppe på posten efter indeværende periode. Jens Marquard har fået andet barn dette forår, og derfor er han nået frem til, at familien skal prioriteres højere.

”At være formand for Lederne Søfart er mere end et fuldtidsjob, og det hænger ikke sammen med, at jeg også må prioritere min familie og min private undervisningsvirksomhed,” udtaler han i meddelelsen.

Jens Maquard Sørensen fortsætter som medlem af bestyrelsen i fagforeningen.

Lederne Søfart har de seneste måneder ligget i en strid med fagforeningen i Metal Maritime om, hvem der skal være forhandlingsmodpart til Danske Rederier om overenskomst for navigatører. Uenigheden udsprang af en fusion i efteråret 2022 mellem to overenskomstområder i Danske Rederier.