Oliepriser falder svagt på forventinger om rentestigninger

Oliepriserne falder svagt med forventninger om rentestigninger fra den amerikanske centralbank, og trods faldende olielagre i USA og stærke økonomiske data fra Kina.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 84,65 dollar mod 84,68 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 80,80 dollar mod 80,86 dollar tirsdag eftermiddag.

Det forventes, at den amerikanske centralbank vil hæve renten yderligere for at bekæmpe inflationen, udtaler Raphael W. Bostic, der er chef for Federal Reserve i Atlanta, tirsdag ifølge Reuters.

De amerikanske olielagre faldt i sidste uge med omtrent 2,68 mio. tønder, viser data fra brancheorganisationen American Petroleum Institute, API.

Data viser en større vækst end forventet i den kinesiske økonomi i første kvartal. Mængden af olie, der strømmede igennem olieraffinaderierne slog ligeledes rekord i marts.

”!Markedet har ventet utålmodigt på at se, hvilken indflydelse Kinas genåbning har haft på efterspørgslen. Det, at landets økonomi vokser med størst hastighed i et år, burde styrke efterspørgslen de kommende måneder,” udtaler Brian Martin og Daniel Hynes, der er analytikere i ANZ Research, ifølge Reuters.

ANZ Research-analytikerne udtaler yderligere, at dette opvejes af svagheder andre steder, og refererer til faldende marginer for diesel og jetbrændstof, hvilket tyder på aftagende global efterspørgsel.

Markedet venter på den officielle opgørelse af olielagrene fra det amerikanske enerigiministerium, Department of Energy, der kommer onsdag eftermiddag.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld onsdag morgen 2003,84 dollar mod 2009,26 dollar tirsdag eftermiddag.