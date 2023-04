KPI Oceanconnect udpeger ny driftsdirektør internt

Dorthe Bendtsen indtager rollen som driftsdirektør i bunkerselskabet KPI Oceanconnect, som er et datterselskab i verdens største bunkerkoncern, Bunker Holding.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Den nye driftsdirektør kommer fra selskabets egne rækker som head of corporate services og har været en del af selskabets lederteam i 14 år.

”Dorthes omfattende erfaring, ekspertise og lederevner vil være uvurderlige, når vi fortsætter med at udvikle vores organisation for at imødekomme vores kunders skiftende behov. Vores fokus er at opbygge stærke partnerskaber og tilføje værdi til forsyningskæden for den grønne omstilling og på at forblive førende i vores branches fortsatte digitalisering,” udtaler Anders Grønborg, adm. direktør i Oceanconnect.

Anders Grønborg lægger desuden vægt på hendes rolle i forhold til organisationens vækst og fusion med virksomhederne Global Accounts og Oceanconnect Marine.

Udover rollen som COO skal Dorthe Bendtsen fortsat lede selskabets strategi inden for bæredygtighed og ESG.

Selv udtaler den nyudnævnte driftsdirektør, at hun er stolt over at være del af en dynamisk og progressiv organisation, som giver mulighed for personlig og professionel udvikling.

”Som COO ser jeg frem til at spille en nøglerolle i KPI Oceanconnects fremtidige udvikling og succes, forbedre vores ESG-initiativer og bæredygtighedsstrategi og levere exceptionel værdi og service til vores partnere sammen med vores dygtige teams rundt om i verden,” udtaler hun i meddelelsen.