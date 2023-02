Valaris fik flere opgaver i fjerde kvartal men skuffede på indtjeningen

Den amerikanske olierigkoncern Valaris, der er konkurrent til København-noterede Noble, her leveret en lidt større end ventet omsætning i fjerde kvartal, mens driftsindtjeningen halter en smule.

Den Houston-baserede rigkoncern kunne i fjerde kvartal præsenteret en stigning på 42 pct. i omsætningen fra driften i forhold til fjerde kvartal 2021 til 433,6 mio. dollar, hvor analytikere adspurgt af Bloomberg News kun ventede en stigning til 430,1 mio. dollar.

Sekventielt er der dog tale om et lille fald fra 437 mio. dollar i tredje kvartal 2022.

Den justerede driftsindtjening målt på EBITDA er faldet med 29 pct. i forhold til tredje kvartal til 54,3 mio. dollar, hvor der kun var ventet et fald til 59,4 pct.

Kapacitetsudnyttelsen er forbedret inden for alle tre primære segmenter med en kvartalsvis forbedring til 72 pct. fra 66 pct. for rigge, 60 pct. fra 48 pct. for floaters og 68 pct. fra 67 pct. for jackup rigs.

”Vi genaktiverede fire floaters, som alle vendte tilbage til arbejdet stort set til tiden og budgettet. Genaktivering af en femte floater, Valaris DS-17, er godt i gang, og vi er i fremskredne diskussioner om en flerårig mulighed for et af vores opmagasinerede boreskibe, der forventes at levere meningsfuldt afkast,” siger koncernchef Anton Dibowitz i regnskabet.

Fredag faldt Valaris-aktien med 6,1 pct. som følge af et massivt pres på olieprisen.