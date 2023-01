30.01.2023 kl. 10.58

Dof fremlægger ny redningsplan: "Vi har brug for en løsning nu"

Dofs nye bestyrelse fremlægger et nyt forslag til en redningsplan og understreger, at det er sidste udkald for aktionærerne for at bevare rederiet.

Foto: Patrick Hill

Bestyrelsen i kriseramte Dof har fremlagt et forslag til en redningsplan, som i store stræk er baseret på den plan, der blev nedstemt af aktionærerne i november sidste år.