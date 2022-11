Ugens bedste historier på ShippingWatch

Maersk slår igen rekord – og vender blikket mod logistik

Maersk leverer et rekordregnskab, men forventer et svagere marked fremover. CEO Søren Skou opfordrer Danmarks kommende regering til at trække i reformtøjet – og glæder sig over, at rederier vælger forskellige veje ind i logistikbranchen.

Maersk lander rekordresultater i tredje kvartal - fastholder forventninger

Søren Skou har ét stort ønske til Danmarks nye regering: Men det kræver politisk mod

Søren Skou om konkurrenter: Positivt at alle ikke bevidstløst jagter samme strategi

Storbank har stor fidus til Maersks voksende logistik-del - vil nå milepæl i 2024

To lande lukkede ned for Maersks milliardsalg af containerfabrik: ”Desværre”

CII: Rederier hudfletter nye klimaregler for shipping

Store rederier som MSC og Maersk er kritiske over for de kommende CII-regler, der skal gøre shipping mere klimavenlig. MSC mener, at reglerne straffer de forkerte, og kritikken bakkes op af Danske Rederier. Rapport dokumenterer, at et skib, der ligger i havn, vil få dårlig klima-rating.

MSC kræver CII ændret: Regler straffer vilkårligt og vil reducere flådekapacitet

Maersk bakker MSC op i kritik: Klima-regler skal give mening og kunne håndhæves

Danske Rederier enig i kritikken af CII - det skal ændres

Paradoks i CII dokumenteret: Skibe der ligger stille straffes med værste klima-rating

Golden Ocean: CII ligner noget, der er opfundet i teoriens verden

Utålmodige shippingchefer kigger ind i fremtid med flere ubekendte

Prisloft på russisk olie kan blive svært at håndtere

Et prisloft på russisk olie nærmer sig, men Jan Rindbo, CEO i rederiet Norden, mener, at det bliver svært at håndtere. Briterne barsler med et forbud mod forsikring af russisk olie, mens skibe med ukrainsk korn fortsætter med at sejle i Sortehavet – til trods for blandede russiske signaler om den internationale kornaftale.

Rindbo om prisloft på russisk olie: Det bliver svært

Den britiske regering forbyder forsikring af skibe med russisk olie

Rusland er igen med i aftale om ukrainsk korneksport

FN, Tyrkiet og Ukraine trodser Rusland og fortsætter sejlads på kornkorridoren

Forsikring af ukrainske korntransporter stilles i bero - skibe sejler fortsat

Bølge af rekordregnskaber for tankrederier

Opturen på det globale tankmarked afspejler sig i en række rekordregnskaber for rederier med forskellige specialer inden for råolie, produkttank og kemikalier. Også et rederi som Norden, der både sejler med tank og tørlast, klarer sig godt, ikke mindst takket være tanksegmentet.

Norden sender over en mia. kr. tilbage til aktionærerne efter kæmpe hop i resultat

Euronav vender tab til overskud – men fusion med Frontline bliver forsinket

Ardmore fortsætter optur med endnu et rekordregnskab

Teekay Tankers melder om spotrater to-tre gange højere end sidste år

Scorpio Tankers slår takten an med kvartalsresultat på 266 mio dollar

Odfjell går massivt frem i tredje kvartal og forventer endnu bedre rater

Klaveness Combination Carriers overgår sit hidtil bedste resultat

Unge talenter ønsker sig især tre ting fra shipping

Tre elementer spiller en prominent rolle i rekrutteringen af især de unge kandidater, som stiller andre krav, end shippingbranchen er vant til. Blandt nøgleordene er en god virksomhedskultur - og fleksibilitet.

Unge talenter ønsker sig især tre ting af et arbejde i shipping: “Verden er i forandring”

