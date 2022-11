Olieprisen rammer højeste niveau siden sensommeren

Olieprisen fortsætter i vejret fredag, hvor der igen går rygter om, at Kina er på vej til at lette sin nultolerancepolitikken over for coronasmitte.

Det skriver Bloomberg News.

Rygterne opstod første gang tirsdag og sendte kinesiske aktier i vejret i håb om, at en mere pragmatisk tilgang til coronaudbruddene kan løfte Kinas økonomiske vækst.

For oliemarkederne har rygterne også betydning, da Kina derved ventes at få behov for mere olie.

Bank of China International - centralbankens privatbank - estimerer ifølge Bloomberg, at den nuværende coronastrategi med nedlukninger og massetest reducerer Kinas olieforbrug i år med omkring 400.000 tønder om dagen, skriver Bloomberg News.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 96,58 dollar mod 95,55 dollar torsdag eftermiddag. Det er det højeste niveau siden slutningen af august.

Samtidig har den amerikanske WTI-olie passeret 90 dollar og koster 90,15 dollar mod 88,91 dollar torsdag eftermiddag.

Euronav vender tab til overskud – men fusion med Frontline bliver forsinket

Oliepriserne stiger grundet udmeldinger om genåbning i Kina

Rindbo om prisloft på russisk olie: Det bliver svært